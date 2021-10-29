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29.10.2021 12:49
Рубрика: В мире

Знаменитый французский багет подорожает

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Французов в ближайшие дни ждет малоприятный сюрприз: багет, такой же символ Франции как Эйфелева башня, подорожает. Во многих булочных страны уже появились объявления с предупреждением о грядущем событии.

Фото: iStock
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Сейчас обычный багет здесь стоит в среднем 90 центов, а так называемый "традиционный" повышенного качества - от 1,20 до 1,30 евро.

Судя по всему, цена на багет, который, кстати, заявлен в список кандидатов на внесение в список нематериального наследия ЮНЕСКО, должна вырасти процентов на 10-15. Президент Французской конфедерации булочников и кондитеров Доминик Анракт считает повышение "ощутимым", но при этом добавил, что за последние 20 лет "багет подорожал всего на 23 цента", в то время как на другие продукты рост был значительнее.

Среди причин, приведших к подорожанию багета, Доминик Анракт назвал 30-процентное повышение цен на пшеницу на мировых рынках, которое было вызвано неблагоприятными погодными условиями, в том числе в России, инфляцию, рост тарифов на электроэнергию, упаковку и ряд других.

Надо сказать, что подавляющее большинство французов не обходятся без этого "хлеба насущного" ни утром, ни днем и ни вечером. Ежедневно свыше 30 тысяч булочных, не говоря уже о супермаркетах, навещают 12 миллионов французов и почти все они выходят оттуда держа под мышкой багет, а то и несколько.

Заметим, что багет и технология его изготовления закреплены французскими законами. Там указано, что для его выпечки следует использовать исключительно натуральные ингредиенты. А это пшеничная мука, дрожжи, соль и вода. Причем установлена длинна багета - в пределах 80 - 90 сантиметров, а также вес - 250 граммов. Основная особенность - это, конечно, хрустящая, золотисто-коричневая корочка. Как правило, она составляет от 30 до 40 процентов веса багета.

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