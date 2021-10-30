Акцию "Без права переписки" представили Музей истории ГУЛАГа и театр Виктюка

Премьера совместного проекта "Без права переписки", организованного Музеем истории ГУЛАГа и московским театром Романа Виктюка, состоялась в театре Романа Виктюка. Она подготовлена к 30 октября - Дню памяти жертв политических репрессий.

В зрительном зале театра Романа Виктюка можно было как прочитать, так и услышать подготовленные авторами проекта "Без права переписки" письма. Также всем желающим можно было вслух прочитать письма из их семейных архивов.

- Нам важно было услышать ушедшие голоса узников лагерей, - говорит Директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов. - Символично и важно то, что письма, написанные десятилетия назад, читают в основном молодые люди.

Проект необычен тем, что актеры поименно весь день называли имена тех, чьи письма дошли до адресатов, чтобы их слова услышали наши современники. Акция "Без права переписки" сопровождалась аудиотрансляцией на улицу и видеотрансляцией на YouTube-канале Музея истории ГУЛАГа. Письма читали артисты Театра Романа Виктюка, театра имени А. С. Пушкина, театральной компании "Июльансамбль" и Мастерской Брусникина.

Так же ко Дню памяти жертв политических репрессий Музей истории ГУЛАГа совместно с сервисом электронных и аудиокниг "Литрес" записали аудиосборник "Из личной переписки". В сборник вошли письма из собрания музея, написанные молодыми людьми, находившимися в исправительно-трудовых лагерях. Письма также озвучены актерами разных театров.

Справка "РГ"

"Десять лет без права переписки" - распространенная в конце 1930-х годов формулировка устного ответа на запросы родных и близких о судьбах репрессированных граждан. Тогда все понимали, что означала эта фраза: человек был приговорен к ссылке в ГУЛАГ, к расстрелу за "антисоветскую деятельность" или "контрреволюционные преступления".