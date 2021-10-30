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30.10.2021 13:30
Рубрика: Общество

Андрей Бочкарев: Скоропомощной стационар НИИ им. Склифосовского готов более чем на треть

Текст: Любовь Проценко

"На территории НИИ им. Склифосовского продолжается строительство современного скоропомощного стационара. В настоящее время завершены работы по устройству монолитного каркаса здания и монтажу металлоконструкций надземного перехода. Общая строительная готовность объекта оценивается в 40%", - сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и  строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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В настоящее время, по его словам, в новом семиэтажном здании ведется устройство входных групп и навесного вентилируемого фасада, кровельные работы, устройство внутренних стен и перегородок, внутренних и наружных инженерных сетей, а также чистовая отделка.

"На крыше нового корпуса расположится вертолетная площадка для экстренной доставки пациентов. Корпус будет рассчитан на прием до 200 пациентов в день, все они смогут получить полный комплекс необходимой помощи", - продолжал Андрей Бочкарев.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящийся скоропомощной корпус НИИ имени Склифосовского. "Для того чтобы здесь, в Склифе, оказывать современную экстренную помощь, требуется создание такого мощного, большого скоропомощного корпуса, который обеспечил бы комфортное пребывание пациентов, комфортную работу самих врачей, комфортное пребывание родных и близких, которые привозят пострадавших и больных. И конечно, очень современная глубокая диагностика и качественная оперативная помощь должны оказываться, по сути дела, по всему необходимому спектру. В 2022 году все основные работы в этом корпусе должны быть закончены", - рассказал Сергей Собянин.

Общество Здоровье

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