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Рубрика: Власть

Для пресечения угроз России на Черном море создана военная группировка

Текст: Юрий Гаврилов
Военные в Москве и Севастополе внимательно отслеживают маневры в Черном море эсминца с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США и готовятся в случае необходимости взять под контроль флагманский командный корабль американцев "Маунт Уитни". О его отправке в черноморские воды накануне сообщили в командовании Шестого флота Соединенных Штатов.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Официально заявленная цель таких походов - совместные операции флота США с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Примерно такое объяснение американцы озвучивают всякий раз, когда направляют свои корабли в Черное море. И всякий раз наши моряки вынуждены принимать ответные меры - брать чужие эсминцы и фрегаты под наблюдение. В последние несколько лет такой контроль превратился в своего рода рутинную, но очень важную и ответственную работу. Тем более, что маршруты натовских кораблей практически всегда проходят в непосредственной близости от территориальных вод России. А их экипажи уже не ограничиваются попытками банально пошпионить за действиями российского ВМФ и оборонными объектами на территории Крыма.

Эсминец США "Портер" зашел в Черное море

Достаточно вспомнить, как в конце июня нынешнего года британский эсминец "Дефендер" на три километра углубился в территориальное море РФ напротив мыса Фиолент. Он покинул российские воды только после того, как пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-27М выполнил предупредительное бомбометание четырьмя ОФАБ-250 по пути движения английского корабля. За эту провокацию потом в Москве пришлось объясняться военному атташе Великобритании. Но никто не может дать гарантии, что натовцы опять не устроят подобное у российских границ в Черном море. Во всяком случае, прекращать отправку своих боевых кораблей в этот регион адмиралы США и НАТО явно не собираются.

Более того, в Вашингтоне и Брюсселе все чаще говорят о якобы нарастающей "российской угрозе" в Черноморском регионе и необходимости жестко этому противостоять. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр вообще предложила натовцам продемонстрировать России готовность использовать оружие, в том числе атомное. Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу в ответ обвинил НАТО в стягивании сил к своим восточным границам. "Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать", - напомнил Шойгу.

А вот еще одно официальное заявление России - теперь уже конкретно по Черному морю. 22 октября замглавы МИД РФ Александр Грушко сказал, что в НАТО пытаются превратить его "в арену конфронтации" по примеру Балтики. Никакого преувеличения тут нет. Всего один пример в подтверждение этого. За два дня до заявления Грушко наши истребители только в течение суток сопроводили над Черным морем четыре американских самолета, включая два стратегических бомбардировщика.

Впрочем, драматизировать ситуацию в Москве не склонны. Хотя появление кораблей США и многочисленные учения НАТО в Черном море российские власти и генералов, разумеется, не радуют, по мнению наших военных и экспертов, все эти корабли с их крылатыми ракетами "Томагавк", боевыми информационно-управляющими системами "Иджис", другим современным оружием на самом деле серьезной угрозы России не несут.

Аналитики отмечают, что маневры натовские адмиралы проводят в Черном море ежегодно, а об их сроках и сценариях в Минобороны РФ и штабе нашего Черноморского флота узнают заранее. Кто предупрежден, как известно, тот вооружен. И, наверное, не случайно по времени флотские учения НАТО часто совпадают с выходом в море российских кораблей и подлодок. А также с боевыми стрельбами береговых ракетных комплексов и отработкой учебно-боевых задач в небе над Черным морем самолетами морской авиацией ЧФ.

Фото: Министерство обороны РФ
Крым предостерег от провокаций зашедший в Черное море эсминец США

Натовцы стопроцентно осведомлены, что в Крыму, к берегам которого так тянет корабли и авиацию Альянса, сформирован очень мощный военный кулак. В случае угрозы безопасности полуострову и стране в целом он гарантированно пробьет любой натовский щит. В Минобороны РФ открыто заявили, что для пресечения угроз России на южном направлении создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка. В ее состав, помимо крупной военно-морской базы с современными подлодками, вооруженными ракетами "Калибр", новыми патрульными и малыми ракетными кораблями, новейшими корветами и тремя дивизионами береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", входят 22-й армейский корпус и два соединения ВКС. Это - 31-я дивизия ПВО (оснащена зенитными ракетными системами С-400, в Крыму их четыре дивизиона) и авиационная дивизия. Такая группировка войск, как заметил один из наших высокопоставленных генералов, "не оставляет ни единого шанса любому потенциальному противнику, который посягнет на территориальную целостность нашей страны".

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