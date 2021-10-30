Дмитрий Дибров об Игоре Кириллове: Он был старостой старой школы дикторов

Советский и российский телеведущий, диктор Центрального телевидения СССР Игорь Кириллов скончался на 90 году жизни. Известный телеведущий Дмитрий Дибров рассказал о работе с Игорем Леонидовичем.

- Мы много раз встречались в коридорах Останкино, но я, прежде всего, буду помнить его как замечательного диктора старой школы. Игорь Леонидович был как бы старостой этой школы - с настоящей культурой речи, особой посадкой, незабываемой полуулыбкой, классической интеллигентностью... Приходил ко мне в передачу "Кто хочет стать миллионером" - и, помню, сыграл прекрасно.