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30.10.2021 13:56
Рубрика: Общество

Дмитрий Дибров об Игоре Кириллове: Он был старостой старой школы дикторов

Текст: Андрей Васянин

Советский и российский телеведущий, диктор Центрального телевидения СССР Игорь Кириллов скончался на 90 году жизни. Известный телеведущий Дмитрий Дибров рассказал о работе с Игорем Леонидовичем.

- Мы много раз встречались в коридорах Останкино, но я, прежде всего, буду помнить его как замечательного диктора старой школы. Игорь Леонидович был как бы старостой этой школы - с настоящей культурой речи, особой посадкой, незабываемой полуулыбкой, классической интеллигентностью... Приходил ко мне в передачу "Кто хочет стать миллионером" - и, помню, сыграл прекрасно.

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