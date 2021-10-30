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Рубрика: В мире

Эксперт МГИМО - о том, какое будущее ждет Афганистан при талибах

Текст: Дмитрий Чижов
В российской столице прошла конференция по Афганистану. В ней помимо России приняли участие представители стран Центральной Азии. "Московский формат" стал первой международной встречей, в которой приняло участие движение "Талибан" (запрещено в РФ). Центральной темой обсуждения стали условия необходимые для признания легитимности новой афганской власти.

Два сценария

Андрей Казанцев, эксперт по Афганистану и главный научный сотрудник ИМИ МГИМО, отмечает: в своей внешней политике Россия преследует две цели. Первая "заключается в том, чтобы помогать всем позитивным тенденциям, которые происходят в Афганистане, всем умеренным силам, которые есть в "Талибане" (запрещено в РФ)".

Вторая - "содействовать безопасности стран Центральной Азии, с учетом возможных нападений международных террористов со стороны Афганистана". Таким образом, действия России с одной стороны направлены на поощрение и поддержку умеренного крыла внутри "Талибана", а с другой - должны служить предупреждением радикальной части движения.

МИД: Террористы под видом беженцев проникают в соседние с Афганистаном страны

"Россия застраховала себя и на случай позитивного развития ситуации, и на случай негативного" - объясняет Андрей Казанцев. По словам эксперта, сейчас у "Талибана" есть время поразмыслить, сможет ли он выполнить те обещания, которые дал России. В случае положительного ответа "Россия будет дальше помогать тем умеренным силам, которые есть в "Талибане", чтобы стабилизировать страну". При ином сценарии, в случае укрепления более радикального крыла, "Россия сможет защитить Центральную Азию, где у нее есть для этого достаточно сил по линии ОДКБ", - добавляет Казанцев.

Напомним, что в Таджикистане, граничащем с Афганистаном, расположена 201-я российская военная база - крупнейший российский военный объект за рубежом. С лета этого года в регионе проходят масштабные военные учения.

Проблема международного терроризма

Вполне закономерно после перехода власти в Афганистане к новому правительству возник вопрос о готовности талибов вести борьбу с террористическими группировками, которые могут использовать в своих целях территорию Афганистана. "Есть надежда, что талибы смогут делать это более-менее эффективно. Если "Талибан" сможет это делать самостоятельно, значит не будет необходимости защищать Центральную Азию по линии ОДКБ", - полагает Казанцев.

Есть ли альтернатива "Талибану"

На сегодняшний день в Афганистане нет силы, способной составить конкуренцию талибам, однако отсутствие единства внутри движения также может наложить свой отпечаток на ход событий. Казанцев отмечает: "Сейчас "Талибан" является самой мощной военно-политической силой в Афганистане. Но надо понимать, что альтернативу "Талибану" может составить сам "Талибан", - если в нем усилятся позиции радикалов и движение расколется. Поэтому надо дальше отслеживать ситуацию". Представители "Талибана" запретили проведение несанкционированных демонстраций и митингов, серьезно ограничили права женщин (в частности, ввели запрет на женское образование). В то же время внутри самого движения прослеживается тенденция на либерализацию: в частности, это касается отношения к иноверцам, вмешательства в экономику и формирования инклюзивного правительства.

Афганистан на пороге голода

"Афганистану предстоят очень непростые времена, потому что зимой значительная часть населения будет голодать. К тому же в стране очень серьезный экономический кризис", - подчеркивает Казанцев. По его словам, "42 процента ВВП Афганистана составляли перечисления различных международных доноров - прежде всего, союзников США. Сейчас они талибам ничего не дают, а деньги афганского правительства заморожены. Получается, что у Афганистана выпадают эти 42 процента ВВП страны, это очень много. Если брать бюджет, то это - значительная часть бюджета страны, она вся выпадает".

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Путин назвал условия нормализации ситуации в Афганистане

Во время переговоров в Москве заместитель главы временного правительства Афганистана вновь потребовал от США разморозить резервы Центрального банка Афганистана в размере 9,4 млрд долларов. "Надо смотреть, сумеет ли "Талибан" в условиях тяжелой экономической ситуации выполнить свои обещания. При этом следует понимать, что сейчас "Талибан" - это действительно самая мощная сила в Афганистане и поэтому для России альтернативы диалога с "Талибаном" пока нет и быть не может". И в этом смысле, продолжает эксперт, вне зависимости от того, в чью пользу разрешатся существующие долгое время внутри движения разногласия, "политика России, связанная с тем, чтобы поддерживать с "Талибаном" хорошие отношения, прагматически оправдана".

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