Эксперт объяснил, как не нарваться на мошенников при инвестициях

Во время нерабочих дней россияне больше времени проводят в Сети и такие периоды мошенники используют для активизации, предупредил глава направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар" Петр Куценко.

Как считает Куценко, с учетом роста количества инвесторов и общий интерес к этой тематике, самые распространенные схемы будут связаны с инвестициями в фондовый рынок и криптобиржи. Мошенники используют разные уловки, чтобы жертва оказалась на сайте - рассылают электронные письма, обзванивают, запускают рекламу. После перехода на сайт предлагается создать брокерский счет или криптокошелек.

Деньги, которые переводятся на этот счет, попадают к злоумышленникам. Но на сайте жертве показывают динамику роста, чтобы вызвать доверие и получить еще большую сумму. Обман, как правило, раскрывается, когда жертва хочет вывести деньги, но не может этого сделать.

Куценко пояснил, что отличительная черта таких схем в том, что от пользователя требуют быстрого принятия решения, чтобы он не успел заподозрить подвох и проверить информацию. Предложение при этом звучит крайне заманчиво - мошенники обещают быстрый рост, вывод средств без комиссии и другие выгодные условия. Специалист рекомендует проявлять бдительность и обдуманно подходить к инвестициям, не доверяя свои сбережения случайным сайтам в интернете, пишет РИА Новости.