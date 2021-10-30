Элтон Джон выпустил альбом с рэперами и главным хитом группы Metallica

Можно многое не принимать в музыке и жизненных принципах Элтона Джона, но его трудолюбие впечатляет.

Работу над 33-м студийным альбомом он продолжал в десяти студиях от Лондона до Лос-Анжелеса и Джексонвилля. Сам-то английский сэр ушел на самоизоляцию и пел, играл из дома, а в эти студии приходили играть и подпевать ему многие звездные музыканты. Делали это через интернет. Компания подобралась шустрая и противоречивая: от новой звезды дискотек Дуа Липы и Стиви Никс, прославившейся во Fleetwood Mac, до резких и шумных рокеров из Red Hot Chili Peppers и Metallica. А еще Элтон Джон впервые объединил настроения и ритмы с рэперами - от Lil Nas X до Майли Сайрус. Причем, никто из них 74-летнему мэтру не отказал. В итоге вышедший 22 октября альбом The Lockdown Sessions (то бишь, "Записи, сделанные во время локдауна") стал одним из самых разноплановых альбомов не только в его дискографии, но и в истории музыки ХХI века.

В том, что Элтон Джон решил так рискнуть, нет ничего удивительного. Новые удачные песни он не писал с 2016 года. Да и вышедший тогда диск Wonderful Crazy Night содержал в основном довольно приторные и привычные баллады, в которых некая слащавость и любование чувствами казались самоцелью, декларируемой больше, чем искренность и свежесть эмоций.

Да, Элтон всегда был смелым. Свадьбу хотел сыграть на крыше Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, а в недавнем туре Farewell Yellow Brick Road выходил на сцену с воспалением легких, причем не в признанных гастрольных центрах, а в Новой Зеландии - его бы там точно простили. Даже после травмы бедра он готов был продолжать гастроли, врачи с трудом уговорили на уже необходимую операцию.

Может, и хорошо, что в середине 2021 года Элтон Джон взял паузу из-за повреждения и локдауна. Ведь, глядя в зал, уже, наверное, можно было задуматься о том, что новых поклонников, выросших не на его поп-балладах, уже не пребывает. А моду и актуальный саунд освоить самому не удается, в отличие от Мадонны, которая с середины 90-х начала приглашать продюсеров, знакомых с самыми современными трендами и звучанием, отчего и оставалась на вершинах хит-парадов даже не с самыми впечатляющими музыкальными идеями.

Но прекрасный мелодист Элтон Джон на столь смелые поступки решиться никак не мог. И поэтому, несмотря на аншлаги, все более превращался в артиста музыки-ретро.

Все изменил случившийся локдаун, который в итоге пошел ему на пользу. Ведь хорошо, что из-за пандемии артист остался дома и смог проводить больше времени в студии - там его смогли найти австралийские диджеи из проекта Pnau.

Они неожиданно сделали ремикс его хита середины 80-х Cold Heart, а сам мэтр никуда не спешил и смог спокойно послушать и оценить свое давнее творение. Теперь в него были добавлены новые всплески эмоций, сбивки ритма, горделивый, сочувствующий вокал Дуа Липы и резкие отважные подпевки самих австралийских парней.

В итоге довольно однообразная, местами унылая песня стала яркой, динамичной и притягательной. А Элтон Джон благодаря этому ремиксу впервые за 16 лет возглавил рейтинг самых продаваемых синглов Великобритании, который впервые покорился ему ровно 50 лет назад.

И хорошо, что после этого он сразу же не вернулся к сочинению своих традиционных баллад, а нашел в себе смелость дать посотрудничать с ним и другим артистам, диджеям. Может, благодаря "Холодному сердцу" ему и самому снова стало очень интересно экспериментировать, впервые за долгие годы. "Я теперь с радостью вписываюсь в авантюры и слежу за современной сценой, - рассказал он после возвращения на первое место в хит-параде и добавил: - Я снова становлюсь сессионным музыкантом, как и 54 года назад".

В итоге The Lockdown Sessions стал не просто очередным студийным диском, а ультрасовременным микстейпом: плейлистом на 65 минут звучания, составленным из 16 его лучших сотрудничеств с коллегами из мира рока, рэпа, электроники и танцевальных жанров за время локдауна. Некоторые из них уже успели выйти на альбомах других артистов, а появление кого-то, в частности рэперов LilNasX и Ники Минаж, - особенно впечатлило, в том числе и тем, что решившись попробовать себя и в новой музыке, Элтон Джон согласился даже петь вторым голосом. Очевидно, чтобы потом развернуться и самостоятельно в этой новой для себя музыке.

А самым необычным треком стала новая версия Nothing Else Matters - главного хита группы Metallica - уже с веяниями стихий хип-хопа, да и с еще одной рэпершей - Майли Сайрус у микрофона, с Робертом Трухильо из самой "Металлики" на басу и Чадом Смитом на барабанах.

Вот тем и хорошо время самоизоляций для музыкантов. Оставшись без концертов, они экспериментируют, пробуют себя в новых жанрах. И в итоге создают хиты, на которые в привычной гастрольной суете вряд ли бы решились. И правильно, что Элтон Джон подал такой пример одним из первых.

Прямая речь

Элтон Джон: Пожалуйста, не ругайте

- Я традиционный автор песен, но меня восхищает то, как люди пишут песни сейчас. Не говорите мне, что это плохо. Если это не ваша чашка чая, не выливайте ее. Если вы этого не понимаете, спасибо за честность, но не сдавайтесь. То, что мы сейчас порой делаем, - это фантастика.