Эсминец США "Портер" зашел в Черное море

Эсминец с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США зашел в Черное море. Движения этого боевого корабля отслеживает российский Черноморский флот.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ. Его задача - взаимодействие с другими кораблями стран-партнеров по НАТО.

"Портер" вооружен управляемыми крылатыми ракетами и организационно входит в состав 6-го флота США, находящегося в Средиземном море.

Напомним, что "Портер" уже бывал в акватории Черного моря. Его в конце января вытесняли российские корабли, когда он пытался войти в наши территориальные воды.

Кстати, 6-й флот США сообщил о направлении в Черное море и своего флагманского командного корабля Mount Whitney.