Глава ВОЗ призвал извлечь уроки из нынешней пандемии и готовиться к новой

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество извлечь уроки из нынешней пандемии COVID-19 и готовиться к новой. Об этом он заявил, выступая на встрече G20 в Риме.

По его словам, появление на Земле еще одного вируса, распространение которого будет невозможно сдержать, является "несомненным с точки зрения биологии". Гебрейесус подчеркнул, что угрозы высокого уровня требуют политического участия на высоком уровне для борьбы с ними. Он призвал участников встречи поддержать заключение юридически обязывающего международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них, пишет ТАСС.

Глава ВОЗ также обратил внимание на неравенство в доступе к вакцинам в мире. Сейчас от коронавируса полностью вакцинированы 36 процентов жителей планеты, однако в Африке этот показатель составляет лишь 6 процентов.

Хотя вакцины спасают жизни, они не останавливают передачу инфекции, отметил Гебрейесус. Он призвал страны использовать все инструменты для противостояния коронавирусу, включая разработанные меры в здравоохранении и социальной сфере, "в сочетании с тестированием, лечением и вакцинами".

По данным ВОЗ, на 29 октября в мире было зарегистрировано 245,3 миллиона случаев COVID-19, жертвами заболевания стали 4,9 миллиона человек. Больше всего заболевших и умерших в США, Индии и Бразилии.