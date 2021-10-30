Кем надо работать, чтобы получить бесплатное жилье

Сотрудники некоторых ведомств могут получить бесплатное жилье или поддержку для его покупки, рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

На бесплатное служебное жилье могут рассчитывать сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, ФСБ, ФСО, прокуратуры, суда, а также следственного комитета при выполнении некоторых условий. Бесплатное жилье - собственное или служебное - могут получить сотрудники таможни, налоговой инспекции, депутаты и сотрудники других госорганов.

"Госслужащий может один раз за весь период гражданской службы получить субсидию, чтобы купить жилье, но только если в нем нуждается", - говорит юрист в беседе с РИА Новости.

Для врачей и учителей есть субсидии, например, программы "Земский доктор" и "Земский учитель". Специалисты могут получить до двух миллионов рублей на покупку жилья, если согласятся работать в сельской местности. В разных регионах предусматриваются условия участия в программах.

Служебное жилье не всегда может быть приватизировано. В каждом регионе и ведомстве есть свои тонкости, касающиеся помощи сотрудникам в жилищном вопросе. Например, военные могут рассчитывать не только на льготную ипотеку, но и на получение бесплатного жилья из специальных фондов.