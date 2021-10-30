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30.10.2021 08:08
Рубрика: Экономика

Кем надо работать, чтобы получить бесплатное жилье

Текст: Евгения Думанская

Сотрудники некоторых ведомств могут получить бесплатное жилье или поддержку для его покупки, рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

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На бесплатное служебное жилье могут рассчитывать сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, ФСБ, ФСО, прокуратуры, суда, а также следственного комитета при выполнении некоторых условий. Бесплатное жилье - собственное или служебное - могут получить сотрудники таможни, налоговой инспекции, депутаты и сотрудники других госорганов.

"Госслужащий может один раз за весь период гражданской службы получить субсидию, чтобы купить жилье, но только если в нем нуждается", - говорит юрист в беседе с РИА Новости.

Для врачей и учителей есть субсидии, например, программы "Земский доктор" и "Земский учитель". Специалисты могут получить до двух миллионов рублей на покупку жилья, если согласятся работать в сельской местности. В разных регионах предусматриваются условия участия в программах.

Служебное жилье не всегда может быть приватизировано. В каждом регионе и ведомстве есть свои тонкости, касающиеся помощи сотрудникам в жилищном вопросе. Например, военные могут рассчитывать не только на льготную ипотеку, но и на получение бесплатного жилья из специальных фондов.

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