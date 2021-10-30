Коллеги о Кириллове: Он был проводником русской души

30 октября не стало Игоря Кириллова. "РГ" попросила его коллегу рассказать о легенде отечественного телевидения. Владимир Мукусев, журналист:

- Мы работали вместе такое количество лет, что я осмелюсь сказать, что мы были коллегами - хотя слово "учитель" к Игорю Леонидовичу в моем случае подходит более, чем к кому-то еще. Не знаю почему, но именно меня он в свое время выбрал, чтобы сидеть на отборе кандидатов в дикторский отдел. А я давно хотел понять, по каким критериям отбираются будущие дикторы.

И поработав рядом с ним, я понял, что Кириллов хотел найти в претендентах. Они могли мог как угодно интонировать тексты, ставить ударения, но Игорю Леонидовичу важнее всего была - внутренняя наполненность человека, он искал людей, соответствующих его представлению о том, кто имеет право говорить с многомиллионной аудиторией. Я был счастлив, что смог пригласить его в ВИД и потом много раз убеждался в том, что он не только хорошо говорил текст, был не только проводником правильного русского языка, но и, извините за пафос - русской души.