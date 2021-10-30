Лукашенко посетил инновационную ферму, которую возродили ученые

Вторую молодость переживает молочно-товарный комплекс "Устенский" в Витебской области, который несколько лет назад был передан для экономической "реанимации" по инициативе белорусского руководителя Национальной академии наук Беларуси. С переменами, которые произошли в этом хозяйстве за истекшие шесть лет, в субботу ознакомился Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Хозяйство уверенно становится на ноги, доложил президенту глава АН Владимир Гусаков. Напомнив, что ученые "приняли его в очень неприглядном виде", академик пояснил, что восстановление хозяйства было решено начать с растениеводства: "выровняли и укрупнили поля, разработали новую систему севооборота, дали новейшие сорта. Получили хорошую продуктивность, и это дало возможность восстановить отрасль животноводства".

В строительство нового молочно-товарного комплекса, который вступил в строй в конце прошлого года, было вложено 34 млн белорусских рублей. Сейчас его помещения рассчитаны на тысячу дойных и 200 сухостойных коров. И хотя на белорусских фермах немало доильных залов с карусельными доильными установками, но, как заявляют на предприятии, это первая роботизированная. А сейчас академики уже задумываются над созданием еще одного молочно-товарного комплекса, но нужна поддержка государства. "Считай и называй мне цену. Надо оптимально подходить. Если надо будет кусок земли, я подскажу", - заверил президент Гусакова.

А недалеко от фермы возведен инновационный комплекс для подготовки семян сельскохозяйственных растений. Он тоже принадлежит предприятию "Устье". Завод может полностью обеспечивать потребности в семенах Могилевской и Витебской областей. Глава государства поручил проработать вопрос строительства подобных комплексов в других областях, чтобы закрыть и их потребности.

Ознакомился Лукашенко и с результатами работы по созданию сортов белорусской селекции зерновых, зернобобовых, технических и крупяных культур. Научно-практический центр НАН по земледелию достиг здесь хороших результатов, и урожаи получаются высокими. Однако в целом по стране, заметил белорусский руководитель, еще существуют проблемные вопросы. Дело в том, что не все хозяйства соблюдают технологии и систему севооборота.