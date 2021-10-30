МИД обеспокоен дискриминацией привитых российскими вакцинами граждан

Некоторые страны допускают дискриминацию в отношении привитых российскими вакцинами граждан РФ и иностранцев, а процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукъянцев.

"Во многих государствах, в том числе и по неким политическим соображениям, а также в международных организациях искусственно замедляется, как нам кажется, процесс признания вакцины "Спутник V", хотя во многих странах признана ее эффективность и безопасность", - указал Лукьянцев.

При этом со стороны ВОЗ и ЕМА не видно "той скорости, с которой могла бы все-таки быть одобрена вакцина", из-за чего под дискриминационные меры попадают не только россияне за границей, но и иностранцы, привитые российской вакциной.

По оценкам уполномоченного МИД РФ, ситуация представляется ненормальной и неприемлемой, поскольку иностранцы, которые привиты западными вакцинами, на территории России имели возможность получить соответствующие сертификаты и QR-коды, и их передвижение никак не ограничивалось.