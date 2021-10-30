Минпросвещения планирует прекратить прием в колледжи по 43 профессиям

Министерство просвещения России намерено прекратить прием в колледжи и техникумы по ряду профессий с 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в проекте приказа, появившемся в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствующий список попали 43 профессии. В частности, это рекламный агент, контролер банка, младшая медсестра по уходу за больными, судовой повар, парикмахер, водитель городского электротранспорта.

Как отмечается в документе, цель министерства - привести подготовки кадров в соответствие актуальными потребностями на рынке труда. В ряде случае речь идет об укрупнении профессий и специальностей "по принципу расширения квалификаций".