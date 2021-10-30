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30.10.2021 11:59
Рубрика: Общество

Минпросвещения планирует закрыть прием по 43 специальностям в колледжах

Текст: Мария Агранович
Министерство просвещения предложило прекратить прием в колледжи и техникумы по 43 профессиям, говорится в проекте приказа.

Под сокращение попадут, например, "изготовитель железобетонных изделий", "рекламный агент", "электромонтажник авиационной техники", "младшая медсестра по уходу за больными", "судовой повар", "парикмахер", "водитель городского электротранспорта" и другие. Почему?

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Как говорится в документе, цель - привести подготовку кадров в колледжах в соответствие актуальными требованиями рынка труда. Важно: в большинстве случаев речь идет не о бесследном исчезновении, а об укрупнении профессий и специальностей "по принципу расширения квалификаций".

О том, что список специальностей для среднего профобразования избыточен, в министерстве говорили давно. А в прошлом году специалисты Минпросвещения провели детальный анализ всех программ СПО на их соответствие региональным программам развития регионов. Оказалось: около 30% программ в колледжах не соответствуют запросам региональных рынков труда.

Как уже сообщали в ведомстве, перечень профессий и специальностей среднего профобразования обновляется постоянно. Но сейчас в нем около 500 наименований. Должно остаться в два раза меньше. Но ни один навык и ни одна компетенция не будут потеряны, заверили специалисты. Многие программы будут объединены или трансформированы. Другие - переведены на уровень профобучения, то есть на "короткие" программы" в рамках нового проекта "Профессионалитет", когда сроки учебы в колледже по некоторым направлениям сокращаются с 4 до 2 лет.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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