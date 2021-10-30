Минстрой оценил расходы туристов в России

Расходы въездного туриста в России ниже, чем в среднем по миру. Такие данные приводятся в проекте госпрограммы "Развитие туризма", разработанной Минстроем. По данным Всемирной туристской организации, расходы въездного туриста в России составляют менее 900 долларов США. Во Франции, Австрии, Испании эта сумма - более 1100 долларов на человека.

Около 70% иностранных туристов приезжают в Москву и Санкт-Петербург. Россия сохраняет потенциал роста своей доли в мировом рынке по количеству въездных туристов, отмечают разработчики документа. В 2017 году на 100 жителей Россия приняла 17 въездных туристов, тогда как США - 54, Испания - 261, Франция - 309.

При этом россияне ежегодно совершают около 30-40 млн турпоездок за границу, тратя в иностранных государствах до 35-40 млрд долларов США в год. Около ‎60% турпакетов, реализуемых российскими турфирмами, предусматривают поездки в иностранные государства. Это свидетельствует ‎о платежеспособном спросе, который может быть переориентирован на внутренний рынок при условии формирования конкурентного предложения, отмечается в проекте документа. Среди предлагаемых для развития туризма мер, в частности, развитие системы продажи электронных билетов для посещения туристических объектов, в том числе единых билетов ‎для посещения нескольких объектов, карт туриста городов и регионов.

Перспективным названо и направление делового туризма. Деловые туристы ‎за сутки пребывания в России тратят около 23 тысяч рублей (включая расходы ‎на проживание, перелет, личные нужды). Необходима разработка концепции развития делового туризма на период ‎до 2035 года, говорится в документе.