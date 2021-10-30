Минздрав призвал использовать "Спутник Лайт" только для ревакцинации

Минздрав рекомендует использовать "Спутник Лайт" только для ревакцинации, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр сообщил, что вакцина должна использоваться только для ревакцинации, и эта поправка будет включена в обновленные методические рекомендации.

"Сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: "Спутник Лайт" использовать только для повторной вакцинации", - цитирует Мурашко ТАСС.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V", который зарегистрировали в качестве самостоятельного препарата. Ведутся исследования о возможностях использования "Спутника Лайт" в качестве бустера при предварительной вакцинации другими препаратами, а также в комбинации с вакцинами других производителей.

По последним данным, в России полностью привились почти 51 миллион человек и еще более шести миллионов прошли первый этап вакцинации.