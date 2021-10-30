Москву начали освещать по-зимнему

Уличное освещение и архитектурная подсветка в столице переведены на зимний режим работы. Это значит, что освещение будет включаться раньше, а гаснуть позже. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

"Если 30 июня продолжительность работы уличных фонарей и архитектурно-художественной подсветки составляла пять часов, то к 30 октября она увеличивается почти в три раза - до 14 часов 4 минут", - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Диспетчеры центра управления сетями АО "Объединенной электросетевой компании" учитывают уровень фактической освещенности по данным специальных датчиков. Изменить время включения фонарей могут из-за плохих погодных условий.

Архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. Например, в 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, чтобы не мешать жителям. В полночь "гаснут" административные здания. В час ночи - вестибюли станций метро. И последними погружаются в темноту в три часа - мосты в центральной части города.

Напомним, что Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира вместе с Токио, Лондоном, Нью-Йорком и Парижем.