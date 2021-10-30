Мурашко: Новорожденные попадают на ИВЛ из-за штамма "дельта"

В эту волну пандемии, вызванную "дельта"-штаммом, увеличивается количество заболевающих детей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки во Владимир.

"Видим, что прирастает количество пациентов детского возраста",- сказал Мурашко журналистам.

Причем растет и число детей, требующих реанимационной помощи.

Мурашко рассказал о том, что в отделении интенсивной терапии находится сейчас новорожденный, заболевший COVID-19 в возрасте трех дней.

"Ребенок в возрасте трех дней жизни заболел коронавирусом, заразился от мамы. У него тяжелое течение заболеваемости, потребовалась ИВЛ с первых дней, - рассказал Михаил Мурашко. - Лечение ребенка сопровождается консультативной помощью специалистов Научного центра здоровья детей и подростков".

Министр отметил, что предполагается выезд специалистов-реаниматологов во Владимир, чтобы решить вопрос о возможном переводе ребенка в одну из федеральных клиник.

По словам Мурашко, для оказания эффективной помощи таким пациентам в круглосуточном режиме работают дистанционные консультативные центры в федеральных медучреждениях.