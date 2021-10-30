Мурашко: Выделены дополнительные ресурсы для закупки лекарств против COVID-19

Нехватку медиков в регионах, оказывающих помощь больным COVID-19, в Минздраве РФ предлагают решить за счет привлечения студентов старших курсов медвузов.

Кроме того, выделены дополнительные средства для обеспечения лекарствами амбулаторных больных, а также проведения закупок для стационаров, включая дорогостоящие противовирусные препараты. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко во время рабочей поездки во Владимир.

"Мы нашли вариант кадровых решений - привлекаем студентов старших курсов медицинских вузов. Также выделены дополнительные средства для обеспечения лекарствами, чтобы создать резервный запас", - сообщил министр.

Он также сказал, что по поручению главы правительства Михаила Мишустина выделено дополнительно 10,9 млрд рублей на авансирование лекарств для амбулаторных больных и более 4 млрд - на закупки противовирусных лекарств для стационаров, включая дорогостоящие препараты.

"Они поступают во все регионы. также увеличено финансирование медучреждений для оказания стационарной помощи больным с коронавирусом", - отметил Мурашко.

Он также сказал, что обсудил с главным врачом оплату счетов медучреждений: задержек с финансированием нет. "Тем не менее, поскольку пациентов очень много, поэтому мы предусматриваем дополнительные ассигнования. И по результатам выставления счетов за октябрь будем определяться с суммами", - заключил министр.