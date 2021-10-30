Очередная трагедия произошла на белорусско-польской границе

Трагические сводки с тревожной регулярностью поступают с белорусско-польской границы. После недавнего акта вандализма польских силовиков, в результате которого беременная женщина потеряла ребенка, пограничники РБ обнаружили на разделительной полосе труп иракца. Об этом в субботу информирует БЕЛТА, уточнив, что для установления обстоятельств смерти иностранного гражданина уже вызвана следственно-оперативная группа.

Буквально накануне, уточнили в ГПК, "пограничным нарядом обнаружена группа беженцев из Сирии и Ирака, возле которых на земле лежал труп мужчины. Характер следов, оставленных на границе, свидетельствовал о том, что тело было перемещено из Польши в Беларусь".

По словам беженцев, один из мужчин, гражданин Ирака, был болен диабетом и нуждался в инсулине. Однако польские правоохранители, задержавшие иностранцев, не только игнорировали их просьбы о медицинской помощи, но и применили силу с целью устрашения.

Как пояснили иностранцы, когда больной мужчина скончался, вооруженные люди в форме насильно доставили их к границе, разрезали установленное на польской стороне заграждение из колючей проволоки и под угрозой физической расправы заставили перенести тело через границу.

Кроме того, польские силовики, не разбираясь, задержали и насильно вытеснили с группой беженцев двух иностранцев с документами, выданными компетентными органами ФРГ, когда те пытались помочь людям, попавшим в сложную ситуацию.

"Это не первая трагедия на границе, ставшая результатом крайне жестокого отношения к беженцам со стороны представителей правоохранительных органов отдельных стран ЕС", - констатировали в Госпогранкомитете Беларуси.