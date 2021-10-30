Определена самая перспективная акватория России для круизного туризма

Круизный туризм в России лучше всего развивать на Каспийском море. Об этом говорится в проекте госпрограммы "Развитие туризма", разработанной Минстроем.

Каспийская акватория - одна из немногих в мире, ‎где сейчас нет круизов, отмечается в программе. При отсутствии конкуренции у российских круизных операторов есть шанс занять существенную долю рынка. На Каспийском море может быть предложен уникальный тип круизного продукта - совмещенный морской круиз по Каспийскому морю и речной - по Волге. Это стимулирует рост круизов в низовьях Волги и обеспечит новые возможности для роста турпотока в Прикаспийском регионе.

Среди перспективных направлений также комбинированные речные и морские круизы в Азово-Черноморском и Балтийском бассейнах, развитие экспедиционного туризма, прежде всего в Арктической зоне, а также развитие международных морских круизов на Дальнем Востоке. Для развития комбинированных турпродуктов, включающих круизы, яхтенный туризм, пляжный отдых и пешеходные маршруты, большой потенциал у Крыма, отмечается в документе.

Пока у круизного судоходства в России стабильно невысокие значения без существенной положительной динамики. Эксплуатируется менее 100 судов, средний возраст которых более 40 лет. В ближайшие годы планируется сдать всего два судна современного проекта с колесными движителями для использования на мелководье.

Рентабельность судоходных компаний-туроператоров ‎с 2008 по 2018 год уменьшилась с 9% до 2,4%. Задачей развития круизного туризма должно быть увеличение этого рынка к 2030 году в 1,6 раза, говорится в проекте программы.