Очередной пример применения двойных стандартов Запада привел секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев накануне мировой конференции по изменению климата, которая пройдет 31 октября в шотландском Глазго.

Он рассказал в интервью KP.RU, какие цели преследует Запад, субсидируя "зеленую" энергетику на Украине. По мнению Патрушева, под предлогом субсидирования развития альтернативной энергетики Запад вмешивается во внутренние дела стран, которым оказывает такую помощь и навязывает этим государствам определенную тактику поведения в отношении стран-экспортеров углеводородов.

Самый яркий пример - Украина. Николай Патрушев считает, что под маской заботы об окружающей среде Запад намерено субсидирует появление ветряков и солнечных батарей на Украине, заставляя Киев отказываться от дешевого российского газа. В случае же неожиданно холодной зимы Брюссель уже заявил, что придет на помощь Украине посредством реверсивных поставок газа из Словакии. Патрушев не сомневается, что это будет тот же российский газ, но по более высокой цене.

При этом Европа не просто переносит "грязное" производство за свои пределы, но еще и вводит так называемый углеродный налог, которым будет облагать продукцию такого производства. Получается, что Украина заплатит трижды - за российский газ, за новые "зеленые" технологии и за свое "старое" производство, все еще работающее на российском сырье.