Первый Балканский фестиваль российских мультфильмов открылся в Загребе

А вчера, 29 октября, Балканский фестиваль мульфильмов стартовал в столице Хорватии, в Загребе, в одном из крупнейших кинотеатров города. Мероприятие специально приурочили к Международному дню анимации, который отмечался 28 октября. В этот день приехавшие из Москвы организаторы фестиваля вместе с гостеприимными хозяевами выступали на Первом канале Хорватского телевидения - и в вечерних, и в утренних программах. К фестивалю анимации, посвященному 85-летию "Союзмультфильма", тут проявляют повышенное внимание.

Напомним, что фестиваль проводится по инициативе Россотрудничества и "Российской газеты", компании "Балканский путник" при поддержке Международного общественного Фонда единства православных народов.

"В Хорватии очень сильная школа мультипликации, и я понимаю их интерес к русской анимации. В нашей стране у этого жанра богатая история, сколько поколений выросло на советских мультфильмах, не только в России и странах СНГ. Качество прорисовки, заложенные смыслы - это был высочайший профессиональный уровень. И сейчас, после сложного периода, российская анимация вновь становится конкурентоспособной на мировом уровне. Российские мультфильмы - это зрелище для всей семьи. Их высоко ценят в самых разных странах за душевность и способность вызывать сопереживание мультипликационным героям. Уверен, что профессиональные контакты между российским и хорватским сообществами аниматоров будут не просто полезны, а поспособствуют появлению нового качественного продукта", - говорит глава Россотрудничества Евгений Примаков.

А представитель ведомства в Хорватской республике Елена Погорелова рассказывает, что, когда приехала сюда работать в январе 2021 года, удивилась, насколько местные дети хорошо знают английский. Хотя, когда ее сын пошел в хорватскую школу, выяснилось, что английский там преподают всего три часа в неделю. Секрет оказался прост - по всем хорватским каналам идут американские мультфильмы, причем не в дубляже, а с субтитрами. "Вывод такой, - говорит Погорелова, - если мы хотим, чтобы у подрастающего поколения сформировался интерес к нашей стране и языку, мультфильмы - самый короткий и ясный путь к этой цели. И главная идея фестиваля - тоже в этом".

На открытии фестиваля показали полнометражный анимационный фильм "Гофманиада" режиссера Станислава Соколова, снятый по мотивам четырех сказок Эрнста Теодора Гофмана. Куклы в картине нарисованы художником Михаилом Шемякиным, и хорватские дети и взрослые с удовольствием погрузились в их сказочный мир. Загреб часто называют "маленькой Веной", город напоминает и Берлин, так что немецкие мотивы анимационной сказки оказались особенно близки здешней публике.

А перед показом "Гофманиады" состоялась небольшая церемония открытия. Гости, прежде чем пройти в зал, делали фотографии на память с Чебурашкой в специально оформленном фойе кинотеатра и с большими ростовыми куклами. Было много представителей и печатных, электронных СМИ. Ведущая церемонии, актриса и режиссер Анастасия Янковская пригласила на сцену заместителя руководителя департамента культуры Загреба Николу Стоядиновича, который подчеркнул значение фестиваля и выразил надежду, что в последующие годы инициатива получит продолжение. В частности, после выступления он переговорил с представителем "Союзмультфильма", директором Департамента парка и мероприятий студии Екатериной Слащевой, приехавшей на открытие фестиваля, и они наметили планы на будущее.

"В этом году легендарный "Союзмультфильм" отмечает 85-летний юбилей, и сейчас, в XX веке мы, сохраняя наши богатейшие традиции, непрерывно развиваемся, создавая новые мультфильмы для всех возрастов. Сегодня мы производим мультсериалы, полнометражные фильмы и авторскую анимацию во всех техниках, открыли два мультимедийных парка в России - в Москве и в Казани, у нас - сильный отдел лицензирования, национальная и международная дистрибуция, и образовательное направление. В целом, год 85-летия для нас - время раскрытия новых возможностей, новых граней классики и создания оригинальных проектов. Подобный показ анимации старейшей российской киностудии проводится на Балканах впервые за последние годы, и это очень здорово, что гости фестиваля смогут не только опять встретиться с любимыми героями, отпраздновать День рождения Чебурашки, но и увидеть наши новые проекты. Я уверена, что каждый зритель, вне зависимости от возраста, получит множество ярких эмоций и впечатлений от просмотров", - сказала Екатерина Слащева "РГ".

Детский ансамбль "Малинка" из Меджимурья исполнил для гостей фестиваля песни из любимых российских мультфильмов. День рождения Чебурашки, который в этом году отмечает юбилей - 55 лет, отметят в Загребе уже сегодня. Во время этого праздника вручат подарки, среди которых и приз "РГ", лучшим маленьким художникам - накануне фестиваля провели конкурс детского рисунка. Дети рисовали героев российских мультфильмов, и выставка их работ заняла значительное пространство в фойе кинотеатра.

Сусанна Альперина, продюсер фестиваля, обозреватель "РГ", выступая на открытии фестиваля в Загребе, сказала о том, что анимация - это культурный код - дети воспринимают информацию легче и запоминают ее на всю жизнь, а потом это объединяет. С помощью именно анимационного фестиваля в будущем будет легче найти общий язык жителям разных стран. Вот об этом мы и задумывались, организовывая фестиваль российских мультфильмов на Балканах. А поскольку студия "Союзмультфильм" ставит целью для себя бережно хранить наследие и традиции советской анимации и знакомить с любимыми мультфильмами одних поколений - другие, то именно их картины помогут приобщиться к классической и новой российской культуре тем, кто живет за рубежом.

А уже 2 ноября состоится открытие Балканского Фестиваля российских мультфильмов в Черногории, в Подгорице, и это третья часть мероприятия. На берегу Адриатики, в городе Будва юные зрители будут смотреть российские мультфильмы 3 и 4 ноября. Об этом напишем отдельно.