Победить в конкурсе управдомам помогают коты и чат-боты

Полуфиналистов конкурса "Супердомоуправ-2021" отобрало жюри. Всего на конкурс поступило около полутора сотен заявок. В лонг-лист вошли 17 ТСЖ, 12 Советов домов и 11 управляющих компаний. Больше всего успешных заявок - из Ярославской (5 участников), Самарской (4 заявки), Саратовской областей и Башкирии (по 3 заявки), сообщает организатор конкурса НП "ЖКХ-Контроль".

Участники должны рассказать о своих успешных практиках управления домами и взаимодействия с жителями. К примеру, один из Советов домов искал способы организовать одновременную сдачу жильцами показаний счетчиков. Сначала были оснащены светодиодными лампочками почтовые ящики - подсветка включалась в дни передачи показаний. Однако батарейки быстро садились, и лучшим решением стало создание председателем Совета дома, программистом по профессии, чат-бота для мессенджеров. Он напоминает о сроках передачи показаний счетчиков, а также рассылает другую информацию: в частности, о необходимости убрать машину с парковки для очистки территории от снега, о необходимости сдать бюллетени общего собрания и пр. Это куда удобнее, чем общий чат дома, который засоряется ненужной информацией - поздравлениями с малоизвестными праздниками и эмоциональной перепиской, отмечают в Совете дома.

Одно из ТСЖ организовало бесплатный прокат для жителей ряда предметов: можно взять, например, провода для "прикуривания" автомобиля, насос для накачивания мячей и "ватрушек", тонометр, скидочные карты магазинов, табуретки для гостей и др. Кроме того, здесь состоят на службе два кота, которые воюют с крысами и мышами в подвалах, а однажды просигнализировали о загоревшемся электрокабеле и спасли дом от пожара.

Другие участники рассказывают об организации обследования электросетей тепловизорами (можно отследить и устранить перегрев оборудования), направлении на нужды дома до 450 тысяч рублей от размещения телекоммуникационного оборудования и рекламы на здании, о том, как жители подключили свой старый дом с печным отоплением к центральному газоснабжению, системам водопровода и канализации.

Жюри должно выбрать лучшие практики управдомов. Оценивается актуальность, инновационность и эффективность решений, возможно ли тиражировать эту практику, а также есть ли при этом взаимодействие с собственниками жилья. Победителей определят во второй половине ноября.