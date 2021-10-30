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30.10.2021 14:11
Рубрика: В мире

Посольство РФ: Российским гражданам в Хартуме ничего не угрожает

Текст: Александр Саможнев
Обстановка в столице Судана Хартуме остается спокойной, российским гражданам ничего не угрожает. "Никто не стреляет, никто ничего не жжет", - цитирует ТАСС дипломата.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отмечалось также, что диппредставительство находится на связи с проживающими в стране россиянами. В силу выходного дня и анонсированных акций в Хартуме сотрудники, проживающие за территорией дипмиссии, остаются дома.

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После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и политиков. Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, а также отношения между военными и гражданскими властями.

Армия перекрыла все мосты в провинции Хартум, на въездах и выездах из столицы Судана наблюдаются усиления из силовиков. Помимо военных, к мостам стянуты значительные силы быстрого реагирования. Подъезды перекрыты колючей проволокой. Движение в столице почти отсутствует. Интернет и телефонная связь полностью отключены. Также блокированы офисы всех международных СМИ. Причиной вывоза премьера Судана Абдаллы Хамдока из его резиденции стали угрозы нападения на него, утверждал военный лидер страны, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан.

"Россия исходит из того, что необходимо дождаться реализации суданскими военными властями своих обещаний, ситуация только развивается", - заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, прежде всего, следует предотвратить эскалацию, с какой бы стороны это ни случилось. "Мы не приветствуем призывы к дальнейшему насилию. Я не думаю, что международное сообщество может решить проблемы за суданцев. Это наша долгосрочная позиция", - отметил постпред РФ при ООН.

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