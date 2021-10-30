Президент призвал G20 выработать механизмы обновления вакцин от ковида

Проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов, а также выработать механизмы оперативного обновления вакцин в связи с мутациями коронавируса призвал президент Владимир Путин, выступая на саммите "двадцатки" по видеосвязи.

"Доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны", - отметил российский лидер. Это происходит в том числе из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств, в том числе и "двадцатки", к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов, считает он.

Остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс оценки качества, безопасности, эффективности новых вакцин и препаратов, подчеркнул Путин. "Чем быстрее все это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе наиболее пострадавшую туристическую активность", - заметил он. Президент также предложил поручить министерствам здравоохранения проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов.

По мнению экспертов, коронавирус еще долго будет представлять опасность - и так как он продолжает мутировать, следует выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин, продолжил Путин. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19 - "Спутник V", она одобрена уже в 70 странах с общим населением свыше четырех миллиардов человек и показывает высокую безопасность и эффективность, напомнил он. Создан и активно применяется и однокомпонентный препарат "Спутник Лайт", который может использоваться и для повышения эффективности других вакцин. "Мы с коллегами из европейских стран работаем на этот счет и мы предлагаем его нашим партнерам", - сказал президент.