Путин заявил о профиците бюджета в 2021 году

В этом году Россия нормализовала макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным, заявил президент Владимир Путин, выступая на саммите "двадцатки" по видеосвязи.

В прошлом году на фоне глубокого кризиса, вызванного пандемией, многие страны решили значительно увеличить бюджетные дефициты, что во многом позволило запустить восстановление глобальной экономики. Но такие экстраординарные меры, сопровождающиеся покупкой ценных бумаг центральными банками, должны быть ограничены во времени, заметил Путин.

В России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого, среднего бизнеса и системы здравоохранения дефицит бюджета увеличился до четырех процентов ВВП, что позволило в том числе добиться восстановления рынка труда, продолжил президент. А в этом году получилось нормализовать макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным. "Мы не только добились этого, но ужесточили и денежно-кредитную политику", - рассказал он.

В целом по странам "двадцатки" ситуация иная. В этом году, хоть дефицит и снизился, но остается высоким - 8,7 процента. При этом 40 процентов дефицита бюджетов всех стран "двадцатки" за 2020-2021 годы придется на США. От положения этой экономики зависит вся мировая, добавил Путин. Избыточное стимулирование обернулось общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на рынках энергии, продовольствия и так далее. Сохранение дефицитов создает риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе, из-за чего не только растут риски снижения деловой активности, но и усугубляется неравенство, предостерег президент.

Путин призвал не допустить раскручивания стагфляционной спирали, а вести дело к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики, повышать качество управления структурой спроса, настраивать экономические приоритеты в первую очередь на преодоление проблем неравенства и на рост благополучия граждан. Россия всегда приветствует усилия "двадцатки" по поддержке беднейших стран. А в последнее время с неравенством и бедностью сталкиваются и развитые страны. И этой проблемой надо активно заниматься через меры экономической и бюджетной политики, считает президент.