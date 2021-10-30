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30.10.2021 00:25
Рубрика: В мире

Разведка США признала, что коронавирус не создали как биологическое оружие

Коронавирус не был создан в качестве биологического оружия. К такому выводу приходит разведывательное сообщество Соединенных Штатов, которое проводит соответствующее расследование.

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"Мы считаем, что вирус не был разработан как биологическое оружие", - говорится в докладе, опубликованном аппаратом директора Национальной разведки США.

В документе отмечается, что большинство ведомств разведывательного сообщества также не считают, что новый коронавирус "подвергся изменению методами генетической инженерии", пишет ТАСС.

Кроме того, по мнению американской разведки, до выявления в декабре 2019 года в китайском городе Ухане коронавирусе официальные лица не имели о нем каких-либо сведений.

По данным ВОЗ на 29 октября, в мире за время пандемии зарегистрировано 245 373 039 случаев заражения коронавирусом. Скончались 4 979 421 человек.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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