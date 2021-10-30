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Текст:   Евгения Думанская 
11:47 30.10.2021

РБК: Крупные российские банки поднимают ставки по ипотеке

Вслед за повышением ключевой ставки до 7,5% крупнейшие российские банки начали поднимать ставки по ипотечным программам. Так, в Россельхозбанке и Металлинвестбанке ставка по ипотеке уже стала выше. Как передает РБК, в ближайшее время условия ипотечных программ пересмотрят МТС Банк и Абсолют Банк, думают об этом и в Альфа-банке.

Фото: istock
Изменение условий ипотеки спровоцировало рост арендных ставок

Руководитель направления ипотечных продуктов МТС Банка Татьяна Акрамова рассказала, что повышение ставок коснется программ ипотеки на новостройки, вторичном рынке и рефинансирования. Сейчас минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в банке составляет 8,05%, а на вторичном рынке - 8,25%. Увеличение планируется на 0,6%.

Зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов сказал, что рост ставок связан с резким увеличением ключевой ставки. По его словам, к середине ноября ставки по стандартным программам вырастут на 0,5%, программ с господдержкой повышение не коснется.

Некоторые опрошенные изданием банки, например, ВТБ, "Санкт-Петербург" и Промсвязьбанк сказали, что в ближайшее время пересматривать ставки по ипотекам не собираются. Ряд крупнейших банков не ответил на запросы или отказался от комментариев.

Согласно статистическим данным "Дом.РФ", с 16 по 22 октября средняя ставка по кредитам на новостройки без учета льготных программ составила 8,57% в топ-15 крупнейших ипотечных банках. Средняя ставка на покупку готового жилья составила 8,82%.

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