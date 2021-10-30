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30.10.2021 21:28
Рубрика: Происшествия

На месте сгоревшего на Рублевском шоссе автобуса нашли труп

Текст: Ирина Огилько

На западе Москвы обнаружили труп на месте сгоревшего автобуса. В экстренных службах ТАСС рассказали, что причиной смерти человека стал не пожар, а другая причина.

Фото: iStock
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Напомним, что ЧП произошло 30 октября, около 19:30 по московскому времени. На Рублевском шоссе загорелся автобус. Выгорело около 15 квадратных метров. Пострадавших во время пожара не оказалось.

Однако позднее оперативники нашли на месте пожара тело человека. По предварительным данным, смерть наступила не от факторов пожара. На месте работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что автобус загорелся, когда перевозил строителей. Затем эту информацию опровергли в ГУ МЧС по Москве.

В настоящее время на месте затора пробок нет, движение транспорта осуществляется в обычном режиме.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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