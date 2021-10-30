Началась прокурорская проверка по факту сгоревшего автобуса

Началась прокурорская проверка в связи с возгоранием пассажирского автобуса частного перевозчика на Рублевском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Московской области.

Напомним, что вечером в субботу на Рублевском шоссе произошло возгорание пассажирского автобуса частного перевозчика.

По поручению подмосковной прокуратуры Видновской городской прокуратурой в частной компании-перевозчика проводится прокурорская проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.

Ранее в ГУ МЧС по Москве отметили, что пострадавших и погибших во время пожара в автобусе не было.