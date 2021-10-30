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30.10.2021 22:42
Рубрика: Происшествия

СК начал проверку по факту гибели рабочего на стройке

Текст: Ирина Огилько

На западе Москвы организована проверка по факту гибели рабочего на стройке. Об этом сообщает портал ГСУ СК по Москве.

Напомним, что, по предварительным данным, 30 октября в строящемся доме по ул. Заречная в городе Москве рабочий упал в шахту лифта с высоты и погиб.

Началась прокурорская проверка по факту сгоревшего автобуса

"Дорогомиловский межрайонный следственный отдел следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовал доследственную проверку", - сообщает ведомство.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются причины происшествия.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ ("Нарушение требования охраны труда"). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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