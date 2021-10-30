СК начал проверку по факту гибели рабочего на стройке

На западе Москвы организована проверка по факту гибели рабочего на стройке. Об этом сообщает портал ГСУ СК по Москве.

Напомним, что, по предварительным данным, 30 октября в строящемся доме по ул. Заречная в городе Москве рабочий упал в шахту лифта с высоты и погиб.

"Дорогомиловский межрайонный следственный отдел следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовал доследственную проверку", - сообщает ведомство.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются причины происшествия.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ ("Нарушение требования охраны труда"). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.