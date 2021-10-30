На Чукотке двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре

В жилом доме села Инчоун Чукотского района в ночь на субботу произошел пожар. В нем погибли двое взрослых и четверо детей - 2020, 2018, 2017 и 2015 годов рождения.

"Причина пожара устанавливается. На место происшествия запланирован вылет прокурора района и представителей иных правоохранительных органов", - сообщает прокуратура Чукотского автономного округа.

Организована процессуальная проверка. Ее ход и результаты взял на контроль прокурор округа. По результатам проверки будут приняты меры реагирования в отношении должностных лиц органов и учреждений системы профилактики.