В Приамурье полицейского обвинили в получении взятки

В Амурской области начальник отдела УЭБиПК регонального УМВД стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (статья 290 УК РФ).

По версии следствия, 29 октября на одной из парковок Благовещенска он получил от главы коммерческой организации взятку - 300 тысяч рублей. Общая же сумма подкупа должна была составить 1,2 миллиона рублей. В обмен сотрудник полиции обещал урегулировать спор между этой фирмой (исполнителем работ по договорам подряда) и их заказчиком.

Преступление выявило амурское УФСБ России.

"В настоящее время подследственный помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о заключении под стражу", - сообщает СУ СК РФ по региону.