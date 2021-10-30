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30.10.2021 06:08
Рубрика: Происшествия

В Приамурье полицейского обвинили в получении взятки

Текст: Юлия Гарднер

В Амурской области начальник отдела УЭБиПК регонального УМВД стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (статья 290 УК РФ).

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По версии следствия, 29 октября на одной из парковок Благовещенска он получил от главы коммерческой организации взятку - 300 тысяч рублей. Общая же сумма подкупа должна была составить 1,2 миллиона рублей. В обмен сотрудник полиции обещал урегулировать спор между этой фирмой (исполнителем работ по договорам подряда) и их заказчиком.

Преступление выявило амурское УФСБ России.

"В настоящее время подследственный помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о заключении под стражу", - сообщает СУ СК РФ по региону.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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