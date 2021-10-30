Федеральные эксперты оценили технопарк "Жигулевская долина"

Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России подвела итоги VII Национального рейтинга технопарков России. В 2021 году в рейтинг вошли 40 технопарков. Эксперты оценили лучшие практики управления и вклад в развитие высокотехнологичного сектора экономики России. Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" вновь вошел в группу I Группа (А+) - "Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка" (свыше 110%), в очередной раз подтвердив свои лидирующие позиции.

В этом году в основе рейтинга - 21 показатель, детализированный по пяти группам (суб-индексам). По итогам расчета показателей технопарки-участники рейтинга были распределены по четырем группам: наивысший, высокий, умеренно высокий и достаточный уровень эффективности функционирования технопарка. Выяснилось, что резиденты всех технопарков, участвующих в рейтинге, демонстрируют высокие темпы роста по ключевым показателям деятельности: темп роста выручки резидентов в 2019-2020 годах составил 26,21%, затраты резидентов на НИОКР выросли более чем в 1,86 раза, темп роста численности работников резидентов - 17,13%.

Отметим, что по поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области создаются все необходимые условия для развития инвестиционных площадок, формирования благоприятного инвестиционного и делового климата. "Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств", - отмечал в своем послании глава региона.

Самарская область - территория инновационного развития. Здесь создаются все условия для создания высокотехнологичных разработок и развития инновационных стартапов. В "Жигулевской долине" резиденты могут получить поддержку на всех стадиях проектной деятельности: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. Технопарк является региональным оператором Фонда "Сколково", благодаря этому у резидентов есть возможность принять участие в акселерационных программах фонда, получить содействие в привлечении инвестиций. На базе технопарка действует "Кванториум 63", где школьники постигают основы инновационной деятельности. Здесь также создан бизнес-инкубатор, где исследователи могут разместить свои офисы.

- Высокие показатели деятельности технопарка - результат совместных усилий областного правительства и команды управляющей компании "Жигулевской долины". Мы уверенно наращиваем число резидентов, для которых этот статус является возможностью быстрого и успешного развития, вывода своей разработки на рынок, участия в конкурсах, выставках, поиска партнеров и инвесторов, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы уже объединили на площадке технопарка свыше 260 компаний и продолжим работать над увеличением их числа. Инновационное развитие региона - наш безусловный приоритет.

На протяжении последних трех лет "Жигулевская долина" входит в число лучших технопарков страны Национального рейтинга технопарков России. Резиденты "Жигулевской долины" создали уже более 2200 рабочих мест для жителей Тольятти и продолжают успешно развивать свои проекты.

- Экосистема "Жигулёвской долины" в третий раз уверенно попадает в группу с наивысшим показателем эффективности рейтинга АКИТ. Для нас это показатель результативности работы оператора инновационной деятельности Самарского региона - ГАУ "ЦИК СО" и стимул двигаться дальше. Наша цель на следующий год - продолжать входить в группу с наивысшим рейтингом, - прокомментировал руководитель управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

Ежегодно в Национальном рейтинге участвуют 183 технопарка. Из 88 промышленных технопарков страны 66 успешно функционируют, а 22 находятся в процессе создания. В состав экспертного совета Национального рейтинга вошли представители Государственной Думы РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Фонда развития промышленности, Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, Центра отраслевой экономики ФГБУ "НИФИ Минфина России", Аналитического центра при Правительстве РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей.

- Национальный рейтинг технопарков - мощный аналитический инструмент, который призван тиражировать лучшие подходы к развитию. Попадание в рейтинг - это положительный сигнал для российских и зарубежных инвесторов. Результаты показали, что технопарки - точка входа для локализации производства. Снижение издержек и снятие инфраструктурных барьеров способствует интенсивному выпуску конкурентоспособной продукции, в том числе с экспортным потенциалом, - сказал директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

Кстати

В Самарской области поддержку бизнесу в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.