Названы "полезные" продукты, которые на самом деле вредны

Многие из привычных нам продуктов, позиционируемые в рекламе как полезные для здоровья, на самом деле таковыми не являются. Часто все зависит от способа производства и различных добавок, которые могут нивелировать все положительные стороны.

К таким продуктам можно отнести сухофрукты, орехи, йогурты, хлопья для завтрака и даже обезжиренный творог, полагает диетолог и фитнес-тренер Светлана Панченко.

По ее словам, для придания сухофруктам блеска и мягкости в них часто добавляют жир и глицерин, а для ускорения сушки порой используют бензиновые горелки. Что касается орехов, то они могут быть сильным аллергеном и покрываются плесенью при неправильном хранении. Еще один нюанс касается содержащейся в них фитиновой кислоты - она мешает усвоению минералов.

- Гранола очень часто содержит сахар или сахарозаменители на фруктозе, что также повышает калорийность, более того, фруктоза в больших количествах бьет по вашей печени", - цитирует диетолога РИА Новости.

Продающиеся в магазине йогурты также часто содержат сахар, красители и консерванты, а иногда и растительные жиры. Более того, обычно они подвержены термической обработке, которая убивает всю полезную микрофлору, а ведь именно из-за нее йогурты считаются полезным продуктом. В связи с этим готовить его лучше в домашних условиях.

Еще один сомнительный полезный продукт - популярный при различных диетах обезжиренный творог. Как отметила Светлана Панченко, чтобы он стал таковым, продукт проходит настоящий химический конвейер. Для придания итоговой субстанции товарного вида в нее добавляют стабилизаторы и крахмал, о чем нередко "забывают" сообщить на этикетке.

- Всасывание кальция из таких продуктов значительно снижено. Инсулиновый индекс многих молочных продуктов, в том числе обезжиренных, достаточно высокий. Это значит, что их лучше не есть после пяти часов вечера тем, кто имеет проблемы с сахаром в крови и инсулином, - подытожила специалист.