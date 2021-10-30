РВСН передали более 2 тонн кислорода в медучреждения Удмуртии

В больницы и клиники Удмуртии доставили свыше 2 тонн медицинского кислорода. Этот газ, необходимый для поддержания жизненных функций пациентов с тяжелой формой COVID-19, лечебным учреждениям республики передали военнослужащие Ужурской ракетной дивизии и Пибаньшурского арсенала РВСН.

В Минобороны РФ рассказали, что для выработки жидкого кислорода в интересах гражданского здравоохранения стратегические ракетчики используют штатные азото- кислорододобывающие станции СТАД-100. Эти агрегаты производят из атмосферного воздуха два вида газа. Государственные и межведомственные испытания показали, в частности, что СТАД-100 производит медицинский кислород с объемной долей 99,8 процента. То есть очень высокого качества.

В ведомстве напомнили, что впервые опытные образцы этой станции были представлены на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". А в августе нынешнего года на форуме "Армия-2021" показали серийные агрегаты, которые после всех необходимых проверок поставляют в соединения PBCH. Производительность одной такой станции - 2200 килограммов жидкого кислорода в сутки.

Сейчас к приему СТАД-100 готовятся в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область) и Татищевской дивизии РВСН в Саратовской области. Как говорят военные, наличие таких станций не только обеспечивает потребности самих ракетчиков, но и позволяет ежесуточно передавать в региональные медицинские учреждения до 9 тонн высококачественного жидкого кислорода.