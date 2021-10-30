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30.10.2021 10:19
Рубрика: Общество

В Удмуртии на неделю закроются все магазины, кроме продуктовых

Текст: Оксана Ильина
Фото: Оксана Ильина Фото: Оксана Ильина
Фото: Оксана Ильина

В Удмуртии на неделю закроются все предприятия общественного питания и магазины, кроме продовольственных. О решении скорректировать ранее принятые антиковидные меры заявил ВКонтакте глава республики Александр Бречалов. По его словам, Роспотребназдор настаивал на ужесточении уже с субботы, но глава предложил отложить введение новых ограничений до понедельника.

Фото: GettyImages
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С 1 по 7 ноября включительно в Удмуртии закрываются рестораны, кафе, столовые и другие предприятия общепита. Им разрешили работать только на доставку. Объекты розничной торговли тоже перестают функционировать. Исключение сделано лишь для аптек, точек продаж товаров первой необходимости и продуктовых магазинов.

На неделю в республике запрещаются все массовые мероприятия. Стоматологические клиники будут оказывать только неотложную помощь.

Школьники из Удмуртии на следующей неделе тоже уйдут на каникулы, а вот после 8 ноября им разрешили учиться в обычном формате. Таким образом глава региона отменил решение Минобразования республики о переводе на дистант, но обещал следить за уровнем заболеваемости в учебных заведениях.

Сегодня же стало известно, что в республику приедет руководство Росздравнадзора. На сайте ведомства появилось сообщение, что специалисты отправились в регионы со сложной эпидемической ситуацией для помощи в борьбе с распространением коронавируса. Среди субъектов, в которых побывает инспекция - Удмуртия, Татарстан, Владимирская и Белгородская области.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Пандемия коронавируса COVID-19

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