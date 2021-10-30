Через две недели в Кузбассе откроется горнолыжный сезон

В Кузбассе 13 ноября откроется горнолыжный сезон. "РГ" узнала, насколько доступнее станет Шерегеш, и какие в регионе есть альтернативные варианты для любителей активного зимнего отдыха.

Авиарейсов будет больше

В этом сезоне решено в четыре раза увеличить количество чартеров из Москвы в аэропорт Новокузнецка.

Как заявил на днях заместитель генерального директора туркомпании TUI Россия и СНГ Александр Сирченко, первый рейс вылетит на юг Кузбасса 12 ноября - накануне открытия сезона.

А всего по апрель 2022 года включительно будет выполнено 23-24 еженедельных авиарейсов для 3,8 тысячи пассажиров. Тогда как за прошлый сезон через южную столицу Кемеровской области в Шерегеш шестью рейсами доставили около тысячи человек.

В перспективе - новый аэропорт

Недавно региональное руководство обратилось за федеральной поддержкой строительства авиатранспортной инфраструктуры. Исследовав возможные места для размещения нового аэропорта, выбрали площадку в семи километрах южнее поселка Шерегеш.

По проекту, взлетно-посадочная полоса длиной более 2,7 тысячи километра должна принимать самолеты разных типов, включая Boeing 737. Площадь аэровокзала составит шесть тысяч квадратных метров при пропускной способности четыреста пассажиров в час. А в перспективе она может быть увеличена до десяти тысяч "квадратов" (семьсот пассажиров в час).

К 2034-2035 годам пассажиропоток аэропорта Шерегеша, или, с легкой руки авторов проекта, "Сибирского Инсбрука" превысит 750 тысяч человек. Так что добрая половина всех туристов к тому времени должна прибывать на курорт по воздуху.

Номеров пока маловато

Между тем, в новом сезоне на курорте уже сейчас забронировано свыше 80 процентов номерного фонда, сообщил министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский. Так что все 3,5 тысячи мест к началу сезона будут заняты.

Именно нехваткой объектов размещения пока ограничены планы властей нарастить турпоток хотя бы на 5-10 процентов. И пока в Шерегеше активно реконструируют существующие гостиницы.

А первые отели от крупных инвесторов появятся не раньше 2023 года. Например, Cosmos Hotel Group намерена вложить 1,2 миллиарда рублей в гостиничный комплекс на 200 номеров.

А Gleden Invest Group инвестирует от 5,5 до 8,8 миллиарда рублей в горнолыжный комплекс с гостиницами, шале, объектами торговли и общепита в секторе "Б". Ввод комплекса в эксплуатацию начнется в 2025 году на базе модернизированной коммунальной и дорожной инфраструктуры. На эти цели до 2024 года по программе социально-экономического развития Кузбасса израсходуют почти 3,2 миллиарда бюджетных рублей.

И на горе Югусе

Горнолыжный курорт Шерегеш поручено включить в качестве "пилота" в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Так что в перспективе он будет развиваться как всесезонный курорт.

Повышать доступность горнолыжного отдыха в Кузбассе также решили, развивая необходимую инфраструктуру на разных территориях. Речь идет в том числе и о комплексе на горе Югусе в пяти километрах от Междуреченска, на левом берегу Томи.

Четыре здешних трассы протяженностью до 1,4 километра привлекают за зиму до 60 тысяч отдыхающих. Сейчас через реку их доставляет гондольная переправа, но уже проектируют пешеходный мост. Как и новый скоростной подъемник в гору - на замену старой канатной дороге.

"Междуреченск может стать альтернативным местом отдыха, ничем не уступающим Шерегешу. Когда построим подъемник и мост через Томь, турпоток увеличится как минимум в три раза, и стоимость будет намного меньше, чем в Шерегеше. Плюс доехать сюда проще", - подчеркнул губернатор области Сергей Цивилев.

Полностью читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Все тексты сюжета "Отдых и туризм в России" читайте здесь.