Ученые использовали наноалмазы для обнаружения загрязнений в воде

Специалисты Красноярского научного центра СО РАН разработали на основе нановолокон и наноалмазов материал, способный легко обнаруживать загрязняющие вещества в сточных водах промышленных предприятий. Новый композит недорог, прост в производстве и использовании. Результаты работы сибирских ученых опубликовало авторитетное издание Journal of Nanoparticle Research.

С помощью нового материала можно фиксировать, например, фенол - едва ли не самый распространенный загрязнитель природных вод. Он применяется в производстве лекарств, пластмасс, пестицидов. Нынешние методы обнаружения фенола отнимают много времени и требуют дорогостоящего оборудования. Между тем для эффективного контроля за промышленными сточными водами нужны быстрые и недорогие способы наблюдения.

Новый композитный материал не только удовлетворяет этим требованиям, но и обладает высокой устойчивостью к воздействию температуры, физической, химической и биологической стойкостью. Это обеспечивает долгий срок службы (композит можно применять многократно) и ряд других достоинств.

Процедура анализа воды на содержание того же фенола проста. На белую поверхность композита добавляется проба воды с реагентами. Если в жидкости есть фенол, то наноалмазы в разработанном учеными материале запускают цветовую реакцию, и он становится из белого малиновым. Интенсивность загрязнения легко определить прямо на месте по цветовой шкале, рассказал соавтор исследования, сотрудник Института биофизики Сибирского отделения РАН, кандидат биологических наук Никита Ронжин.