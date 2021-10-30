Жительница Тувы заказала убийство девочки ради получения наследства

В суд направлено уголовное дело жительницы Кызыла, обвиняемой в организации убийства по найму. Жертвой должна была стать восьмилетняя девочка, которая стояла между заказчицей преступления и ожидаемым ею наследством. Об этом рассказал главк Следственного комитета по Республике Тыва.

По версии сыщиков, в конце 2020 года 61-летняя жительница столицы региона задумала лишить жизни дочь своего умершего супруга от другой женщины. Девочка после смерти отца была наследницей первой очереди и стояла на пути недоброжелательницы к обогащению. Ради получения недвижимости (здания, земли и жилого помещения) горожанка подыскала исполнителя убийства.

За 180 тысяч рублей киллер должен был применить электрошокер, чтобы обездвижить жертву, а затем инсценировать несчастный случай. Заказчица показала наемнику, где живет и учится девочка, как она выглядит, и передала ему орудие преступления.

Убить ребенка не удалось благодаря вмешательству сотрудников ФСБ и МВД, уточнили в Следственном комитете.