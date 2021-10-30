В ДТП под Назранью погибли женщина и младенец, восемь детей пострадали

В автомобильной аварии около Назрановской крепости погибли женщина и новорожденный ребенок. Еще восемь несовершеннолетних пострадали и госпитализированы в детскую республиканскую больницу.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, авария произошла около полуночи 29 октября на 570-м километре федеральной автодороги "Кавказ".

"Водитель автомобиля "ВАЗ-2115", предположительно совершая маневр обгона, столкнулся с автомобилем КамАЗ, двигавшимся во встречном направлении", - говорится в сообщении ведомства.

Пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте ДТП, новорожденный ребенок - в больнице. В медицинское учреждение также госпитализированы еще восемь детей. На месте аварии работает аварийно-спасательная бригада МЧС.