В тот день немцы поняли, что проиграют войну. 9-го августа 1942 года, на 355-й день блокады Ленинграда, который фашисты считали вымершим, по всем громкоговорителям города зазвучала Седьмая симфония Шостаковича….

История блокадного оркестра, собранного Карлом Элиасбергом, исполнившего в осажденном городе Седьмую симфонию, легла в основу многосерийного фильма, который скоро покажет телеканал "Россия" (режиссер Александр Котт, в главной роли Алексей Гуськов).

Презентация картины состоялась в самом правильном месте - в Петербурге, на "Ленфильме", где мы и встретились с продюсером сериала "Седьмая симфония" Александром Роднянским.

Александр Ефимович, кроме того, что тема Великой Отечественной для нас навечно важная, что заставляет каждое новое поколение кинематографистов обращаться к истории страшных четырех лет? Андрей Зайцев снял "Блокаду", Алексей Герман заканчивает "Воздух"...

Александр Роднянский: Есть простой ответ на этот вопрос. Великая Отечественная война - это единственный культурный код, по-прежнему объединяющий в единый народ очень разных людей. Однако я бы сформулировал более сложный, но лично для меня важный смысл: сегодня необходимо делать то, что в советские времена в применении к военным фильмам называли "гуманистическим кино". Кино о невозможности войны.

Очень часто милитаризированное сознание пытается рассказать о войне как о возможном способе разрешения противоречий. Великое советское кино было создано людьми, либо воевавшими, либо пережившими войну. Поэтому кино было глубоко антивоенным, гуманистическим.

История исполнения "Седьмой симфонии" Шостаковича в блокадном Ленинграде людьми, умирающими от голода, холода и слабости, - как раз такая гуманистическая история.

Да, в сериале есть та эмоциональная сдержанность, которая свойственна ленинградцам, и, в частности, самому Карлу Элиасбергу, что замечательно передал Алексей Гуськов… Сотни великих подвигов совершали люди во время той войны, но история блокады обретает едва ли не библейское звучание.

Александр Роднянский: На мой взгляд, история блокады так значима и так трогает, потому что она в первую очередь - об обычных гражданских людях. Как ни ужасно это произносить, но гибель солдат и офицеров на войне - понятна. На фронт идут убивать и, к сожалению, погибать. Можно только восхищаться мужественными и способными к самопожертвованию людьми, которые шли на подвиг. Но блокада Ленинграда - это история женщин, стариков, детей, которые пытались выжить, проявляя невероятную силу духа.

И "Седьмая симфония" - как раз фильм о преодолении. Болезней, войны, самой смерти. И о великой музыке, которая способна победить войну. Сегодня такие проекты не часто случаются на телевидении - не могу не выразить уважение каналу "Россия", принявшему решение о создании этого событийного и сложного исторического фильма.

Благодарность авторам фильма и за Карла Элиасберга, которого после войны поспешили забыть. В фильме 1957 года "Ленинградская симфония" дирижеру, собравшему в блокаду оркестр, дали совсем другое имя - и это еще при жизни самого Элиасберга!

Александр Роднянский: Я помню этот фильм. Такая неблагодарность - классический сюжет нашего советского бытования. Конечно, было бы здорово, чтобы, как в детских книжках, смелость и доброта вознаграждались, а зло побеждалось. Я с детства люблю, например, "Два капитана" Каверина - прекрасно, что Санька выживает и находит экспедицию Татаринова, и все узнали, что Ромашов негодяй. Жизнь всегда сложнее, жестче. Но, знаете, от этого подвиги, которые во время войны совершали такие герои, как Карл Элиасберг, обретают особое звучание.

Карл Ильич был абсолютно бескорыстен, он не рассчитывал на вознаграждение, на какую-то благодарность, признание. Он просто не мог иначе поступить. Карл Ильич был человеком внутренне очень сильным, цельным, для него было важнее, чтобы сохранилась история исполнения Седьмой симфонии в блокадном Ленинграде. И все же справедливость восторжествовала - память об Элиасберге живет, мы с вами вспоминаем его имя. Это уже немаловажно.

Удивительна судьба человека, одно имя которого было святым для ленинградцев, - его не случайно называли Дон Кихотом за дирижерским пультом.

Александр Роднянский: Думаю, мог бы получиться замечательный сериал о самом Карле Ильиче. Но если говорить именно о "Седьмой симфонии", то главный герой здесь все-таки не Элиасберг, а оркестр и музыка. И мне кажется, взгляд на блокаду, на то, что довелось пережить ленинградцам, через истории и характеры музыкантов оркестра Радиокомитета - такой взгляд точнее. Я бы даже сказал, человечнее. И понятнее.

Зрители сопереживают обычным музыкантам - слабым, сильным, добрым, злым, иногда лукавым, завистливым. И в то же время абсолютно разные люди "складываются" в единый оркестр, в единую музыку, которая побеждает.

Я бы назвал историю исполнения "Седьмой симфонии" Шостаковича - "победой слабости". Для того, чтобы рассказать аналогичную, по сути, историю, Толкиену понадобилось сочинить трилогию, а Питеру Джексону снять сагу о том, как самый слабый, самый маленький персонаж, хоббит, оказывается самым сильным. А здесь самыми сильными оказываются невыдуманные люди из нашей жизни, мы таких знаем. Они умирают от голода, холода, от бомбежек - и в то же время оказываются такими же сильными и несломленными, как толкиеновский Фродо.

История Фродо в этом смысле универсальна - а история блокадного Ленинграда? Зарубежные стриминговые сервисы все чаще стали присматривать к российским проектам. "Седьмая симфония" может рассчитывать на такой интерес в мире?

Александр Роднянский: "Седьмая симфония" тоже абсолютно универсальна, ей не требуется перевод или дополнительные объяснения. Поэтому я уверен, что сериал найдет отклик и у зарубежного зрителя. Режиссер Александр Котт, прекрасные авторы сценария и потрясающий актерский ансамбль сумели рассказать эту мощную историю достоверно, честно и эмоционально.

Между тем

Показ многосерийной исторической драмы "Седьмая симфония" начнется на телеканале "Россия" 8 ноября. Дирижера Карла Элиасберга, руководителя Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета, исполнившего в осажденном городе Седьмую симфонию Шостаковича, играет Алексей Гуськов. Кроме того, в сериале режиссера Александра Котта участвует целое созвездие известных актеров: Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова, Лидия Вележева, Борис Смолкин, Игорь Ясулович, Янина Студилина.