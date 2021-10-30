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30.10.2021 16:55
Рубрика: Происшествия

Возбуждено дело по факту обнаженной съемки на фоне Исаакия

Текст: Инесса Суворова

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту проявленного неуважения к обществу.

Фото: Пресс-служба Тверского суда/РИА Новости
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Как сообщает главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу, 30-летняя женщина выложила в соцсети фото и видео своего полуобнаженного тела, которые были сделаны на фоне Исаакиевского собора.

Фотомодель уже задержана и сейчас решается вопрос об избрании для нее меры пресечения. Наказания за такие действия предусмотрены ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих". В соответствие со статьей, ей грозит лишение свободы сроком до одного года.

На фото девушка запечатлена не одна. Рядом с ней молодой человек. Третье лицо - оператор. По данным пресс-службы Следственного комитета, расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельств произошедшего.

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