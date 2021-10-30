Яхтенный туризм перестанет быть отдыхом для избранных

В России будут развивать яхтенный туризм. Для этого утвердили специальную концепцию до 2030 года. Возможностей для такого вида отдыха - более чем достаточно. В нашей стране насчитывается 2,8 миллиона рек площадью 12,4 миллиона километров.

В концепции определили цели и приоритетные направления этого вида путешествий с учетом экономических, географических, инфраструктурных и законодательных особенностей России.

Учтен и мировой опыт. Как отмечается в документе, мировая индустрия включает сотни тысяч яхт. В Италии, например, действуют 114 марин - яхтенных портов на 39,9 тысячи мест, в Греции их 241 - на 670 тысяч мест, в Испании 329 - на 112 тысяч.

А в Турции яхтенный туризм вообще рассматривают, как один из инструментов развития экономики страны. Он приносит четверть доходов от всей сферы туризма, размер которых к 2023 году ожидают на уровне 14,6 миллиарда евро.

Что касается маломерных судов в России, то на 2021 год их зарегистрировано более полутора миллиона. К центрам яхтенного туризма относят Москву, Санкт-Петербург, Калининградскую область, Краснодарский край, Республики Крым, Татарстан, Ленинградскую и Архангельскую области.

В Ленобласти более 70 причальных конструкций для швартовки, 12 яхт-клубов, одна марина - яхтенный порт. Здесь реализуется проект "Гостевые причалы", цель которого - развитие транспортной инфраструктуры и сервиса для маломерных судов.

В регионе предоставляют услуги для яхтенного туризма - временная стоянка судов, ремонт и снабжение, работа шкиперов, проекты для туристов.

В Карелии также пытаются развивать яхтенный туризм, строят большую стоянку для маломерных судов. В республике каждое лето проводят соревнования для любителей яхтенного спорта, на которые съезжаются представители разных регионов России и гости из-за рубежа.

Как считает начальник Управления по туризму Карелии Анна Борчикова, принятие концепции является важным решением для развития яхтенного туризма. На основе этого документа разработают и план мероприятий, обновят меры государственной поддержки яхтенного туризма, включая программы для малого и среднего бизнеса.

"В конечном итоге это поможет повысить инвестиционную привлекательность отрасли, качество и безопасность путешествий. Для нашей республики, на территории которой расположены крупнейшие озера Европы, Белое море, большое количество рек и озер, яхтинг может стать еще одним перспективным направлением", - прокомментировала Анна Борчикова.

А главное, этот вид отдыха станет доступнее большему числу россиян. Пока это достаточно дорогое удовольствие.

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