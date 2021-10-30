В Гидрометцентре назвали регионы, где ожидаются снегопады и гололедица

Если в центр европейской России пришло тепло, несвойственное концу октября, то в ряде регионов в ближайшие дни начнутся снегопады.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, 30 октября сильный мокрый снег, налипание снега, гололед ожидаются в Архангельской области. Такая же погода будет и в Мурманской области. На дорогах начнет образовываться гололедица.

Зима придет и в Ненецкий округ. Сильный снег в выходные и в Коми.

На Ямале и юге Таймыра в выходные метель. Сильный снег пройдет на севере Красноярского края. А в Новосибирской и Кемеровской областях - ветер до 23 метров в секунду. В воскресенье дождь со снегом в Алтайском крае.

В Москве и Подмосковье погода, наоборот, сухая и теплая. Днем воздух в выходные может прогреться до плюс 14 градусов. Для поздней осени это рекордные значения. Последний раз так тепло в это время года было в далеком 1967 году.

В начале следующей недели немного похолодает, но температура все равно будет выше нормы. В понедельник, 1 ноября, днем плюс 10-12 градусов. И примерно такая же погода временами с осадками прогнозируется до четверга, 4 ноября. Для сравнения: в самом теплом городе России - Сочи - температура сейчас плюс 18-20 градусов.