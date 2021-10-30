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30.10.2021 16:26
Рубрика: Власть

В Краснодаре чемпионы прошедшей жатвы получили ключи от новых автомобилей

Текст: Татьяна Павловская

В этом году кубанские аграрии собрали 15,5 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и риса. Для края это исторический рекорд. Основные уборочные работы уже завершились и по традиции в последнюю субботу октября тружеников села, показавших лучшие результаты, пригласили в Краснодар для награждения.

Фото: РИА Новости
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Из-за угроз пандемии коронавируса торжества вновь проводились без привычного размаха, да и само мероприятие на этот раз не называлось праздником, но атмосфера в зале, где собрались лучшие аграрии края, была по настоящему праздничной. В своем выступлении глава региона Вениамин Кондратьев подчеркнул, что основная составляющая сегодняшнего рекорда - это труд людей, живущих на селе.

- Вы своим тяжелым трудом создаете аграрную историю края, - сказал губернатор, обращаясь к сидящим в зале передовикам производства. - Вы чувствуете землю, и она благодарит вас за заботу щедрыми урожаями. Только пшеницы собрали 10 миллионов 612 тысяч тонн. При этом 90% нашего зерна - продовольственного класса. Кубань первой в стране полностью перешла на отечественные семена пшеницы. Не одно поколение селекционеров трудилось над этим результатом. Дорогие земляки! Кубань гордится вашими успехами. На вас равняется вся страна.

Передовиков агропромышленного комплекса наградили дипломами. Пять аграриев - чемпионы жатвы - получили ключи от автомобилей. Также четыре человека были награждены медалями "За выдающийся вклад в развитие Кубани" I, II и III степеней.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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