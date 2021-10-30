Доктор Мясников назвал малоизвестные причины хронического кашля

Прежде чем начинать лечение хронического кашля, следует выяснить причины его возникновения. А их может быть несколько.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске передачи "О самом главном" на телеканале "Россия-1" отметил, что хроническим является кашель, который продолжается более трех месяцев, и к нему следует относиться серьезно. При этом нужно учитывать, что так называемых легочных причин возникновения такого кашля на самом деле немного. Существуют и другие, менее известные.

Основной причиной эксперт назвал повышенную кислотность желудка. "Происходит заброс кислого содержимого желудка в пищевод, там находятся рецепторы кашлевые, вы начинаете кашлять", - пояснил Александр Мясников. По его словам, в основном кашель донимает человека в положении лежа - ночью и по утрам.

Также к хроническому кашлю может привести гайморит, который чаще всего вызывает аллергия. При этом раздражаются кашлевые рецепторы на задней глотке. Еще одной причиной могут стать лекарства от артериальной гипертонии. Хронический кашель также способна вызывать астма, которая часто встречается у детей.

Александр Мясников советует не делать КТ легких, пить антибиотики и противовирусные средства, не разобравшись, чем на самом деле вызван хронический кашель. По всем вопросам, связанным со здоровьем, следует обратиться за консультацией к специалисту.